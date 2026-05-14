70 абоната с неиздължени сметки са дадени на съд тази година от ВиК – Хасково, съобщиха от дружеството.

Някои от нередовните платци дължат по над 2 000 евро за консумирана вода. Понякога натрупаната сметка е от теч след водомера на абоната или от наложена санкция. Общо забавените за плащане задължения до месец март 2026 година към ВиК – Хасково са над 2.4 милиона евро.

Ежедневно служители на отдел „Контролен блок“ пристъпват към прекъсване с багер на водоснабдяването към имоти на нередовни платци или поставят заключващи устройства. От началото на годината в областта са прекъснати с багер над 20 абоната и са поставени повече от 100 заключващи устройства. На над 50 други неиздължили сметките си абонати е прекъснато водоподаването от шахтовите водомери, които се монтират извън имота на потребителя.

Служителите на ВиК – Хасково са открили и повече от 10 незаконни свързвания към мрежата. Някои от тях към заведения за хранене. На нарушителите са наложени санкциите предвидени в наредбите, в зависимост от цолажа на свързващата тръба, например на собственика на заведението засечено в кражба на вода са начислени 12 месеца по 184 кубика вода, или 2028 кубика вода.