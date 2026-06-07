Организират транспорт за баража на ФК „Хасково“ в Белозем

Организиран транспорт ще има за втората квалификация на ФК „Хасково“ в битката за влизане в Трета Югоизточна лига. Съобщението бе публикувано на фен страницата „Ултра Хасково“.

Феновете ще могат да пътуват и да подкрепят любимия си тим.

Вторият бараж е в късния следобед днес. Мачът е от 18:00 часа в Белозем. Съперник на хасковлии е отборът на „Крумовград“, който се опитва са се възроди, след изпадането си в аматьорския футбол. Мачът е на стадион „Чавдар“. „Ултра Хасково“ съобщава, че автобусите с привържениците ще тръгнат в 16:20 часа от хасковския стадион „Младост“.

В първия мач от баражите „Хасково“ победи „Вихър“ (Златоград) с 6:1.