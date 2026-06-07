Близо 900 евро събра велошествието в подкрепа на Мирослав от Хасково

Близо 900 евро събра велошествието в Хасково, което бе организирано в подкрепа на Мирослав Динков, който има нужда от бъбречна трансплантация. Точната сума, която организаторите успеха да съберат, е 884,92 евро.

Припомняме, че в инициатива се включиха над 50 души, сред които и кметът на Хасково Станислав Дечев.

Повечето участници участваха, карайки колела, но имаше и тичащи ентусиасти.

Събитието се проведе на алеята в парк „Кенана“.

Мирослав Динков продължава битката за живота си и всяка дарена сума ще бъде в полза за неговото оздравяване.