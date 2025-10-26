От х:

Нажежени страсти и без победител в дербито между “Хасково” и “Харманли”

    В среща от Областната футболна група ФК “Хасково” прие ФК “Харманли”. Дербито се очакваше с голям интерес.

    Първата част се разви по-добре за гостите. Харманлийци успяха да поведат преди почивката с попадение на Марко Марков. След паузата домакините се опитаха да изравнят и го направиха. В 50-та минута играчите на Живко Иробалиев получиха правото да изпълнят дузпа за нарушение срещу Гочев. Зад бялата точка застана Янко Енчев, който не сгреши и възстанови равенството. 

    До края повече голове не бяха отбелязани. Страстите обаче се нажежиха на няколко пъти. Стигна се до спречкване между хората от резервните скамейки на двата отбора. В резултат бе изгонен треньор на гостите. 

    В крайна сметка двата тима разделиха по една точка. С нея “Хасково” са с актив от 20 точки на първото място. “Харманли” е трети с 16 точки.  

    Източник: Haskovo.NET

