Нажежени страсти и без победител в дербито между “Хасково” и “Харманли”

В среща от Областната футболна група ФК “Хасково” прие ФК “Харманли”. Дербито се очакваше с голям интерес.

Първата част се разви по-добре за гостите. Харманлийци успяха да поведат преди почивката с попадение на Марко Марков. След паузата домакините се опитаха да изравнят и го направиха. В 50-та минута играчите на Живко Иробалиев получиха правото да изпълнят дузпа за нарушение срещу Гочев. Зад бялата точка застана Янко Енчев, който не сгреши и възстанови равенството.

До края повече голове не бяха отбелязани. Страстите обаче се нажежиха на няколко пъти. Стигна се до спречкване между хората от резервните скамейки на двата отбора. В резултат бе изгонен треньор на гостите.

В крайна сметка двата тима разделиха по една точка. С нея “Хасково” са с актив от 20 точки на първото място. “Харманли” е трети с 16 точки.