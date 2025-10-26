Дейвид Огнянов е бронзов медалист на шампионата по бокс. Джан Октай е втори

С три медала приключиха участието си на Държавното първенство по бокс за младежи и девойки състезателите на БК “Севдалин Василев”.

Бронзов медалист при младежите до 60 кг. е Дейвид Огнянов. На полуфиналите той загуби от Джан Ахмедов от “Лаута Арми” (Пловдив).

Преди това Огнянов победи последователно Мартин Райчев от БК “Локомотив” (София) и Никола Коцев от “Легион” (София).

Преди това при девойките в своите категории Елизабет Добрева се класира на второ, а Мария Тенчева на трето място.

Вицешампион стана Джан Октай. В спор за титлата в кат. до 75 кг. състезателят на БК “Хасково”, на треньор Александър Калинов, загуби от Сами Халил от БК “Първенец”.