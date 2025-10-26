От х:

Пакети с храна за миряните на Димитровден в Хасково

    За големия православен празник Димитровден в хасковския храм, носещ името на светеца, бе отслужена тържествена света литургия от отец Петър. За гостите на празника ба приготвена почерпка от пакети с кебапче, кюфте, салата и хляб, а снощи се е раздавал осветен курбан.

    В народния календар празникът Димитровден бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът се смята за покровител на зимата, студа и снега.

    На 26 октомври на масата се слагат курбан от овче месо, яхния от петел, пита с ябълки, ракия, както и различни ястия от зеленчуци.

    Днес имен ден празнуват всички, носещи имената Димитър, Димитрина, Димо, Дима, Димка, Митко, Митка, Драган, Драгомир, Митра, Митрана, Митьо и други сродни имена.

