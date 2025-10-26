Лодките в езерото на Кенана се напълниха с хора

Въпреки хладната неделя, лодките на обновеното езеро в хасковския парк „Кенана“ се напълниха с хора. Атракционите привлякоха и малки, и големи в почивния ден. А надвисналите дъждовни облаци не успяха да изплашат хасковлии.



Цената на лодка за възрастни за 30 минути е 12 лева, а за 15 минути е 8 лева.

Детските лодки струват 6 лева за 15 минути и 10 лева за 30 минути.

Съоръженията са 39 на брой: 14 електрически, 5 водни колела и 20 детски лодки.

Паркът с атракциони също е готов. Остава само да се довършат санитарните възли. Той е подходящ за деца от 3 до 15 години.

От 1 до 31 декември в него ще има Коледен базар, съобщи концесионерът д-р Александър Киряков. В десет дървени къщички местни занаятчии ще изложат напълно безплатно продукцията си. Ще има барбекю, скара, греяно вино и много забавления за жителите и гостите на Хасково.