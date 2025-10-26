От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Лодките в езерото на Кенана се напълниха с хора

Изображение 1 от 24
Покажи в галерия

    Въпреки хладната неделя, лодките на обновеното езеро в хасковския парк „Кенана“ се напълниха с хора. Атракционите привлякоха и малки, и големи в почивния ден. А надвисналите дъждовни облаци не успяха да изплашат хасковлии.

    Цената на лодка за възрастни за 30 минути е 12 лева, а за 15 минути е 8 лева. 
    Детските лодки струват 6 лева за 15 минути и 10 лева за 30 минути.

    Съоръженията са 39 на брой: 14 електрически, 5 водни колела и 20 детски лодки.

    Паркът с атракциони също е готов. Остава само да се довършат санитарните възли. Той е подходящ за деца от 3 до 15 години.
    От 1 до 31 декември в него ще има Коледен базар, съобщи концесионерът д-р Александър Киряков. В десет дървени къщички местни занаятчии ще изложат напълно безплатно продукцията си.  Ще има барбекю, скара, греяно вино и много забавления за жителите и гостите на Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Пакети с храна за миряните на Димитровден в Хасково
    Пакети с храна за миряните на Димитровден в Хасково
    преди 58 минути
    Дейвид Огнянов е бронзов медалист на шампионата по бокс. Джан Октай е втори
    Дейвид Огнянов е бронзов медалист на шампионата по бокс. Джан Октай е втори
    преди 2 часа
    Продължават финалите по бадминтон в Хасково
    Продължават финалите по бадминтон в Хасково
    преди 2 часа
    Над 3 милиона и 600 хиляди лева дават на област Хасково за почистване на речни корита
    Над 3 милиона и 600 хиляди лева дават на област Хасково за почистване на речни корита
    преди 5 часа
    Димитровден е, зимата идва
    Димитровден е, зимата идва
    преди 5 часа
    Доброволци разчистиха района около параклиса край с. Мандра
    Доброволци разчистиха района около параклиса край с. Мандра
    преди 16 часа

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост народния певец Хамид Имамски

    Случаен виц

    Дейвид Огнянов е бронзов медалист на шампионата по бокс. Джан Октай е втори

    Логиката ще те заведе от точка А до точка Б. Въображението ще те заведе навсякъде. - Алберт Айнщайн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Нервозни кюфтета
    Нервозни кюфтета

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини