До една седмица ще започне ремонтът на пропадналия участък по магистрала „Марица“ в района на с. Крум

    В края на миналата седмица Агенция „Пътна инфраструктура“ затвори за движение лентата за активно движение в посока Пловдив в участъка между 28 и 30 км. от автомагистрала Марица. Причина за ограничението е аварийното състояние на фуга на моста в района на село Крум. След запитване от еТВ от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че предстои да бъде извършена подмяна на дилатационна фуга на мостовото съоръжение. Строително-монтажните работи са възложени на дружество, с което агенцията има сключен договор за текущ ремонт и поддържане на магистралата. Към момента се изготвя временната организация на движение, която ще бъде въведена при ремонтните дейности. При благоприятни метеорологични условия рехабилитацията на участъка ще започне до една седмица.

    Миналата седмица шофьори сигнализираха за поредица от инциденти заради стесняването на платното на магистралата в района на село Крум. Според тях участъка не е добре обозначен.

