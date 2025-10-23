Пуснаха лодки в езерото на „Кенана“, кметът Станислав Дечев се повози

Езерото в хасковския парк „Кенана“ вече има лодки. Това става от фейсбук страницата на Община Хасково, на която са публикувани и снимки.

„Концесията на езерото на Кенана се изпълнява според заданието, което сме заложили. Дори лодките, които връщат спомените ни от детството, вече са тук“, информираха от администрацията.

Сред първите, тествали лодките, са кметът Станислав Дечев и представител на хасковската фирма-концесионер.

Припомняме, че теренът с площ от 22 дка беше даден от Община Хасково на концесия на хасковската фирма „Ариаман“ за срок от 35 години. Годишната такса, която трябва дружеството да плаща на Община Хасково е 7800 лева.

Планираната инвестиция от концесионера е за близо 1 милион лева.