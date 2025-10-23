От х:

Експерти обясниха на хората от Стамболово правата им като потребители след въвеждането на еврото

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се проведе днес в Стамболово в съветническата зала на кметството. Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

Освен в Община Стамболово информационни срещи от информационната кампания се провеждат в общините Долна баня,  Долни чифлик и Перущица.

 

Източник: БТА

