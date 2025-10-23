От х:

Организират конкурс за рисунка и стихотворение „Детство мое, красиво и вълшебно“

Община Хасково за втора поредна година се включва в Националната информационна кампания „Бъди смел, бъди добър!“, организирана от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и отправя покана към всички талантливи и вдъхновени деца да участват в тазгодишния конкурс на тема: „Детство мое, красиво и вълшебно!“.

Конкурсът цели да провокира децата да творят по темите за доброто, приятелството, мечтите, информираха от общинската администрация.

„Детство мое, красиво и вълшебно!“ е конкурс за рисунка и стихотворение.

  • Срок за изпращане на творбите е 7 ноември 2025 г.
  • Рисунките и стихотворенията за участие в конкурса могат да бъдат изпратени на e-mail: konkurs.dazd2025@sacp.government.bgили по Български пощи за сметка на ДАЗД, до 23:59 часа на 07.11.2025 г.
  • Пълният регламент за участие и декларацията за съгласие можете да намерите в прикачения файл ТУК.
  • ДАЗД ще отличи най-добрите участници, а част от най-впечатляващите творби ще бъдат публикувани в специална книжка.

„Включете се и споделете вашия творчески глас за свят, изпълнен с обич, уважение и човечност!, призоваха от Община Хасково.

Източник: Haskovo.NET

