Молебен за здраве на децата с увреждания ще бъде отслужен утре в Хасково

Молебен за здраве, утеха и благословение на децата с увреждания и техните семейства

​„Господ е близо до всички, които Го призовават“ ще бъде отслужена утре в хасковската църква „Свети архангели Михаил и Гавриил“.

Това обяви отец Никола Николов. Той отправи покана към всички вярващи, родители, роднини и приятели на децата с увреждания, както и всички хора с добри сърца, да вземат молитвено участие в Тържествения Молебен за здраве, изцеление, утеха и благословение. Събитието ще бъде утре от 13:00 часа. Молебенът ще бъде отслужен от отец Никола и отец Златко.

„Нека в този ден заедно издигнем молитва към Всеподателя Бога, към Света Богородица – „Радост на всички скърбящи“ (чийто празник е на 24 октомври) и към всички Божии угодници, за да изпросим Неговата милост, сила и благодат за децата, които носят своя кръст и за техните близки“, прикани отец Никола.