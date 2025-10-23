От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Молебен за здраве на децата с увреждания ще бъде отслужен утре в Хасково

Молебен за здраве, утеха и благословение на децата с увреждания и техните семейства

​„Господ е близо до всички, които Го призовават“ ще бъде отслужена утре в хасковската църква „Свети архангели Михаил и Гавриил“.

Това обяви отец Никола Николов. Той отправи покана към всички вярващи, родители, роднини и приятели на децата с увреждания, както и всички хора с добри сърца, да вземат молитвено участие в Тържествения Молебен за здраве, изцеление, утеха и благословение. Събитието ще бъде утре от 13:00 часа. Молебенът ще бъде отслужен от отец Никола и отец Златко.

„Нека в този ден заедно издигнем молитва към Всеподателя Бога, към Света Богородица – „Радост на всички скърбящи“ (чийто празник е на 24 октомври) и към всички Божии угодници, за да изпросим Неговата милост, сила и благодат за децата, които носят своя кръст и за техните близки“, прикани отец Никола.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Уникална църква привлича туристи в смолянското село Върбово
Уникална църква привлича туристи в смолянското село Върбово
Куполът на българската църква "Св. Георги" в Одрин заблестя в злато
Куполът на българската църква "Св. Георги" в Одрин заблестя в злато
Митрополит Киприан освети новата църква в село Длъгнево
Митрополит Киприан освети новата църква в село Длъгнево
Стотици дариха за въстановяването на храм над Златоград
Стотици дариха за въстановяването на храм над Златоград
Най-голямата църква в Хасково - „Света Богородица“ ще посрещне Ивановден в пълния си блясък
Най-голямата църква в Хасково - „Света Богородица“ ще посрещне Ивановден в пълния си блясък
Подновиха строежа на църквата “Св. Иван Рилски” в хасковския кв. “Орфей”
Подновиха строежа на църквата “Св. Иван Рилски” в хасковския кв. “Орфей”
Набират средства за ремонт на храма в село Книжовник
Набират средства за ремонт на храма в село Книжовник
180 години навърши най-старата църква в Първомайско
180 години навърши най-старата църква в Първомайско
Поставиха нов купол на църквата в Драгойново
Поставиха нов купол на църквата в Драгойново

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Стартират проект за малки екологични инициативи в Младежкия център
Стартират проект за малки екологични инициативи в Младежкия център
преди 22 минути
Пуснаха лодки в езерото на „Кенана“, кметът Станислав Дечев се повози
Пуснаха лодки в езерото на „Кенана“, кметът Станислав Дечев се повози
преди 45 минути
Експерти обясниха на хората от Стамболово правата им като потребители след въвеждането на еврото
Експерти обясниха на хората от Стамболово правата им като потребители след въвеждането на еврото
преди 1 час
Lidl плаща наема: сигурна работа близо до София
Lidl плаща наема: сигурна работа близо до София
преди 2 часа
Организират конкурс за рисунка и стихотворение „Детство мое, красиво и вълшебно“
Организират конкурс за рисунка и стихотворение „Детство мое, красиво и вълшебно“
преди 3 часа
Учредиха структура на „Непокорна България“ в Хасково, Смиляна Нитова е председател
Учредиха структура на „Непокорна България“ в Хасково, Смиляна Нитова е председател
преди 17 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – От мерак - гласовитите Анастасия Гайдева и Севдалин Бакларев

Случаен виц

Учредиха структура на „Непокорна България“ в Хасково, Смиляна Нитова е председател
Организират конкурс за рисунка и стихотворение „Детство мое, красиво и вълшебно“

Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах. - Конфуций

Последни обяви

Случайна рецепта

Леща с наденица по великотърновски
Леща с наденица по великотърновски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини