Учредиха структура на „Непокорна България“ в Хасково, Смиляна Нитова е председател

    Политическа партия „Национално движение Непокорна България“ уреди нова общинска организация в Хасково. За представянето на формацията в областния град дойде лидерът ѝ Корнелия Нинова, която години наред бе начело на БСП. Тя обяви и откриването на клуб в Хасково, който се помещава в комплекс „21 век“.

    Днес се проведе и Учредително събрание. На него бе избран ръководен състав с областен председател Смиляна Нитова, която е юрист и бивш депутат от Левицата. Членове са с-р Рени Грозева, полк. Стефан Марков, Ивалина Николова и Иван Владов.

    Корнелия Нинова обяви, че политическата партия, която бе учредена на национално ниво в края на април тази година, вече има структури в около 20 области в страната. Каза, че в тях членуват хора, разочаровани от БСП, леви хора, представители на средната класа и такива, които досега не са членували в други партии, търсещи алтернатива.

    „Каним всички смели и непокорни хора, които искат държава с ред и правила, да заповядат, които искат правова, социална, истинска държава, които искат морал в политиката. Защото говоря със самочувствие и претендираме, че ние не се продаваме и не се предаваме, което е доказано в годините. Ние сме с отворени ръце и сърце към всички, които искат да се борим и да променим ситуацията в страната и да не живеем по този начин“, каза лидерът Корнелия Нинова, която поясни, че партия „Непокорна България“ е извън парламентарната опозиция и алтернатива на това, което се случва в момента.

    Поясни, че целта им е стабилизиране и развиване на икономиката в България, така че да се гарантира истинска социална държава, гарантираща условия на малкия и среден бизнес, достъпно здравеопазване, качествено образование и възпитание на децата, овладяване на цените и добри доходи за хората, за да живеят добре, чиста среда, екологична среда, вода.

    „Ние се борим за тези неща, няма да спрем, както и досега – да бъдем алтернатива на модела „ГЕРБ“, сега обогатен с модела „Пеевски““, каза Корнелия Нинова.

    Източник: Haskovo.NET

