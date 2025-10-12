От х:

ФК “Хасково” с първо равенство за сезона

    ФК “Хасково” за пръв път през сезона загуби точки. Тимът на Живко Иробалиев  завърши 1:1 при домакинството си на “Любимец 2000”. Хасковлии определено бяха по-добро на терена, но стигнаха само до точката. Още в 10-та минута Иван Калинов даде преднина на домакините. 

    Даниел Добриков изравни за гостите в 65-ата минута. 

    Хасковлии изпуснаха доста положения и могат да се сърдят на самите себе си. 

    Така след 6 изиграни мача ДК “Хасково” е с актив от 16 точки. С толкова е и ФК “Харманли”, но този отбор е изиграл 7 срещи. 

    В други мачове от кръга в градското дерби “Хеброс 1921” и ФК “Харманли” завършиха 1:1, а “Свиленград” загуби от “Любимец 2018” с 0:2. 

    В следващия кръг ФК “Хасково” гостува на “Хеброс 1921”. Двубоят е на 18 октомври от 16:00 часа. 

    Близо 50 % са гласували в Черногорово до 16:00 часа
    преди 1 час
    ОФК “Хасково” отпадна от Купа България след загуба от “Спартак” (Плевен)
    преди 2 часа
    Теодор Караколев е балкански шампион по джудо
    преди 4 часа
    Руснак победи Митко Генов на финала на тенис турнира в Хасково
    преди 4 часа
    Сестри Стоеви са на върха в Турция
    преди 4 часа
    Над 30 померана се борят за трофеите от изложба в Димитровград
    преди 5 часа

