ФК “Хасково” с първо равенство за сезона

ФК “Хасково” за пръв път през сезона загуби точки. Тимът на Живко Иробалиев завърши 1:1 при домакинството си на “Любимец 2000”. Хасковлии определено бяха по-добро на терена, но стигнаха само до точката. Още в 10-та минута Иван Калинов даде преднина на домакините.

Даниел Добриков изравни за гостите в 65-ата минута.

Хасковлии изпуснаха доста положения и могат да се сърдят на самите себе си.

Така след 6 изиграни мача ДК “Хасково” е с актив от 16 точки. С толкова е и ФК “Харманли”, но този отбор е изиграл 7 срещи.

В други мачове от кръга в градското дерби “Хеброс 1921” и ФК “Харманли” завършиха 1:1, а “Свиленград” загуби от “Любимец 2018” с 0:2.

В следващия кръг ФК “Хасково” гостува на “Хеброс 1921”. Двубоят е на 18 октомври от 16:00 часа.