В Боян Ботево и Славяново си избраха кметове. В Черногорово ще има балотаж

Частичните избори за кмет в трите села в област Хасково приключиха. В Боян Ботево победата е за единствения кандидат.Издигнатата от ДПС  Вилдан Мехмед събра 285 гласа. Общо 638 бяха избирателите в минералбанското село. От тях 300 упражниха правото си на глас в постоянната секция, а 25 в подвижната.

Харманлийското село Славяново също си има кмет. Това е старият такъв - Николай Балабанов, издигнат от инициативен комитет. За него, като  независим са гласували 207 души, а за  Радко Кьосев 72-ма.  В Славяново по списък избирателите са 509.

В димитровградското село Черногорово ще има балотаж. Отново на избори ще се явят Лидия Молева от ГЕРБ и Христина Статева от ДПС. За Молева са гласували 193 души, а за Статева 148. Третият кандидат Петьо Петков, който отпада от надпреварата, е събрал 129 гласа. В Черногорово 791 души са избирателите по списък.

Последни новини