Избират кмет в три села от областта

В три села от Хасковска област днес ще избират кмет. В две от тях до частичните местни избори се стигна, след като управниците починаха. 

Кмет ще избират в селата Черногорово (община Димитровград), Славяново (община Харманли) и Боян Ботево (община Минерални бани). Най-много са кандидатите в Черногорово. За кметския стол в селото ще се борят трима души. Двама са в Славяново, а в Боян Ботево кандидатът е един. 

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в Хасково ще работят извънредно днес.

Работещите в Паспортна служба ще съдействат на гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, поради изгубване, открадване, повреда или изтекъл срок на валидност, да упражнят правото си на глас като ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.

Документът може да се получи в сектор „Български документи за самоличност“ в ОД МВР Хасково, РУ Димитровград и РУ Харманли. Гишетата ще са отворени от 08:30 до 19:00 часа.

