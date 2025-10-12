Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”

Поредната инициатива от кампанията за събиране на пластмасови капачки стартира днес в Хасково. Събитието се провежда за 17-ти път в страната. Пунктът в Хасково е на паркинга на голям хипермаркет. Много хора се включиха и донесоха капачки, включиха се и деца, които пристигнаха със своите родители. От няколко години освен капачки се събират и алуминиеви кенчета.

Средствата след рециклирането ще отидат за закупуване на медицинска апаратура за неонаталните отделения в страната. Предварително се провежда съгласуване в кои болници има най-голяма нужда от дадена апаратура.

“Събираме пластмасови капачки и алуминиеви кенчета. Вече един тон е извозен о рециклатора. За пореден път се включи областна администрация-Хасково. Включват се много училища, детски градини и социални домове, очакваме да се съберат около три тона пластмасови капачки”, коментира областният координатор на организацията “Капачки за бъдеще” Адриана Щонова.

Кампанията в Хасково продължава до 13:00 часа.