От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Поредната инициатива от кампанията за събиране на пластмасови капачки стартира днес в Хасково. Събитието се провежда за 17-ти път в страната. Пунктът в Хасково е на паркинга на голям хипермаркет. Много хора се включиха и донесоха капачки, включиха се и деца, които пристигнаха със своите родители. От няколко години освен капачки се събират и алуминиеви кенчета. 

    Средствата след рециклирането ще отидат за закупуване на медицинска апаратура за неонаталните отделения в страната. Предварително се провежда съгласуване в кои болници има най-голяма нужда от дадена апаратура. 

    “Събираме пластмасови капачки и алуминиеви кенчета. Вече един тон е извозен о рециклатора. За пореден път се включи областна администрация-Хасково. Включват се много училища, детски градини и социални домове, очакваме да се съберат около три тона пластмасови капачки”, коментира областният координатор на организацията “Капачки за бъдеще” Адриана Щонова. 

    Кампанията в Хасково продължава до 13:00 часа. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово
    Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово
    преди 3 минути
    Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите
    Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите
    преди 3 часа
    Избират кмет в три села от областта
    Избират кмет в три села от областта
    преди 4 часа
    Слънцето ще преобладава в днешната неделя
    Слънцето ще преобладава в днешната неделя
    преди 4 часа
    Пълна зала аплодира „Вечеря за глупаци“ в Конуш
    Пълна зала аплодира „Вечеря за глупаци“ в Конуш
    преди 14 часа
    Паспортна служба с извънредно работно време заради частичните кметски избори
    Паспортна служба с извънредно работно време заради частичните кметски избори
    преди 19 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Актуално интервю – Разтърсващ разказ от първо лице за издевателствата над християните и алевитите в Сирия

    Случаен виц

    Избират кмет в три села от областта
    Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово

    Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови. - Жан-Жак Русо

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладки пури
    Сладки пури

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини