От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово

Изображение 1 от 15
Покажи в галерия

    Частичните избори за кмет в димитровградското село Черногорово стартираха ударно. В секция номер 82 активността бе висока. До 11:00 часа до урните бяха отишли над 150 души. 

    От секционната избирателна комисия коментираха, че денят протича нормално, без ескалация на напрежението. 

    Впечатление прави, че само един гласоподавател бе използвал машина и то това бе направил член на комисията. Всички останали използваха хартиени бюлетини. По списък в Черногорово право на глас имат 791 души. За техния вот се борят трима кандидати. До изборите в димитровградското село се стигна, след като бившият управник Живко Янков почина. В Черногорово слуховете са, че се купуват гласове. Един глас струвал по 100 лева. Дали и кога е било пазаруването и продължава ли, оставаме това да се изяснява от компетентните органи.  

    В село Боян Ботево (община Минерални бани), където кандидатът за кмет само един, са гласували 110 души от 638 по избирателен списък. В харманлийското Славяново, където кандидатите са двама, от 509 гласоподаватели до урните са отишли 100 души. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Сестри Стоеви са на върха в Турция
    Сестри Стоеви са на върха в Турция
    преди 9 минути
    Над 30 померана се борят за трофеите от изложба в Димитровград
    Над 30 померана се борят за трофеите от изложба в Димитровград
    преди 45 минути
    Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”
    Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”
    преди 2 часа
    Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите
    Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите
    преди 5 часа
    Избират кмет в три села от областта
    Избират кмет в три села от областта
    преди 6 часа
    Слънцето ще преобладава в днешната неделя
    Слънцето ще преобладава в днешната неделя
    преди 6 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Kim Wilde - Trail Of Destruction

    Случаен виц

    Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”
    Над 30 померана се борят за трофеите от изложба в Димитровград

    Мъдростта е умението да разбереш кога трябва да спреш. - Гьоте

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сорбе от ягоди
    Сорбе от ягоди

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини