Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово

Частичните избори за кмет в димитровградското село Черногорово стартираха ударно. В секция номер 82 активността бе висока. До 11:00 часа до урните бяха отишли над 150 души.

От секционната избирателна комисия коментираха, че денят протича нормално, без ескалация на напрежението.

Впечатление прави, че само един гласоподавател бе използвал машина и то това бе направил член на комисията. Всички останали използваха хартиени бюлетини. По списък в Черногорово право на глас имат 791 души. За техния вот се борят трима кандидати. До изборите в димитровградското село се стигна, след като бившият управник Живко Янков почина. В Черногорово слуховете са, че се купуват гласове. Един глас струвал по 100 лева. Дали и кога е било пазаруването и продължава ли, оставаме това да се изяснява от компетентните органи.

В село Боян Ботево (община Минерални бани), където кандидатът за кмет само един, са гласували 110 души от 638 по избирателен списък. В харманлийското Славяново, където кандидатите са двама, от 509 гласоподаватели до урните са отишли 100 души.