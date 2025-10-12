От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Над 30 померана се борят за трофеите от изложба в Димитровград

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    Първата от серия киноложки изложби, които ще се състоят в Димитровград през този месец, се провежда днес. Надпреварата е за кучета от породата померан. Участват стопани от Казанлък, Пловдив, Перник, Раковски, Мездра и други населени места, които пристигнаха със своите кучета. Заявките са за 33 померана.

    Категориите са няколко, ще бъдат връчени награди във всяка от тях. 

    Сред гордите стопани на симпатичните малки кучета бе Стамислава Евтимова от Перник. Тя бе в Димитровград с три кученца от развъдника. Сред любимците й бе 16-месечната Джулия, която се състезава в категория „джуниър“. Кученцето е с много отличия от национални и международни киноложки изложби. Стамислава е пътувала с Джулия до няколко балкански страни, сред които Гърция, Северна Македония и Сърбия. 

    „Трябва да обичаш тази порода. Иска се специална грижа и поддръжка, защото за хората е проблем козината, която пада от тези кучета. Изисква се също специална подготовка за изложби. Трябва да се провежда обучение за ходене на различна настилка”, коментира  Стамислава. 

    „Имаме бебета, подрастващи, млади, открит клас, междинен клас и шампиони. На тази изложба нямаме ветерани“, коментира Светлана Тодорова, която е организатор на изложбата. 

    Георги Апостолов от киноложкия център в Димитровград коментира, че в близко бъдеще ще бъдат домакини на още няколко изложби. Следващата седмица е изложбата за немска овчарка, на 25 октомври идва ред на средноазиатска овчарка, а ден по-късно и на кавказка овчарка. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Любопитно

    Сестри Стоеви са на върха в Турция
    Сестри Стоеви са на върха в Турция
    преди 9 минути
    Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово
    Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово
    преди 1 час
    Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”
    Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”
    преди 2 часа
    Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите
    Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите
    преди 5 часа
    Избират кмет в три села от областта
    Избират кмет в три села от областта
    преди 6 часа
    Слънцето ще преобладава в днешната неделя
    Слънцето ще преобладава в днешната неделя
    преди 6 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Miley Cyrus - End of the World

    Случаен виц

    Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово
    Сестри Стоеви са на върха в Турция

    Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен - Елин Пелин

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сорбе от ягоди
    Сорбе от ягоди

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини