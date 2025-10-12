Над 30 померана се борят за трофеите от изложба в Димитровград

Първата от серия киноложки изложби, които ще се състоят в Димитровград през този месец, се провежда днес. Надпреварата е за кучета от породата померан. Участват стопани от Казанлък, Пловдив, Перник, Раковски, Мездра и други населени места, които пристигнаха със своите кучета. Заявките са за 33 померана.

Категориите са няколко, ще бъдат връчени награди във всяка от тях.

Сред гордите стопани на симпатичните малки кучета бе Стамислава Евтимова от Перник. Тя бе в Димитровград с три кученца от развъдника. Сред любимците й бе 16-месечната Джулия, която се състезава в категория „джуниър“. Кученцето е с много отличия от национални и международни киноложки изложби. Стамислава е пътувала с Джулия до няколко балкански страни, сред които Гърция, Северна Македония и Сърбия.

„Трябва да обичаш тази порода. Иска се специална грижа и поддръжка, защото за хората е проблем козината, която пада от тези кучета. Изисква се също специална подготовка за изложби. Трябва да се провежда обучение за ходене на различна настилка”, коментира Стамислава.

„Имаме бебета, подрастващи, млади, открит клас, междинен клас и шампиони. На тази изложба нямаме ветерани“, коментира Светлана Тодорова, която е организатор на изложбата.

Георги Апостолов от киноложкия център в Димитровград коментира, че в близко бъдеще ще бъдат домакини на още няколко изложби. Следващата седмица е изложбата за немска овчарка, на 25 октомври идва ред на средноазиатска овчарка, а ден по-късно и на кавказка овчарка.