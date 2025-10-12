Сестри Стоеви са на върха в Турция

Габриела и Стефани Стоеви триумфираха на международния турнир по бадминтон в Истанбул. Хасковлийките спечелиха титлата на двойки при жените на надпреварата от категория „International Challenge“ в Турция.

Габриела и Стефани победиха на финала представителките на домакините Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 2:0 гейма. Българките взеха отделните части с резултат от 21:10, 21:19.

Срещу тези съпернички българските националки вече имат 11 победи от 11 мача.

За възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова това е шеста титла за 2025 година.