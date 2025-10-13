От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Успехи за състезателите на „Виолена“ на Plovdiv cup Aerobics Open

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    За 16-и път се проведе надпреварата по спортна аеробика Plovdiv cup Aerobics Open. Участие в Пловдив записаха над 650 състезатели от 20 държави. При силна конкуренция бяха изиграни 485 съчетания. 

    Шест състезатели от клуба по аеробика „Виолена“ във възрастова група 9-11 г. участваха в индивидуалната надпревара, „тройките“ и „групите“.

    След като записаха първо място във втория квалификационен ден момичетата от групата в състав Крисия Йорданова, Рая Чобанова, Невелина Русенова, Лора Динева, Йоана Иванова, на финалите в неделя получиха оценка 16,850 и само с 5 стотни не успяха да грабнат златото, оставайки на 2-ро място. 

    „В индивидуалната надпревара Рая Чобанова остана 3-та от българките и не участва на финалите, но впечатли с изпълнението си. Мария Тюрдиева и Невелина Русенова останаха в подножието на 8-цата за финалите, но също показаха класа“, заявиха от хасковския клуб. 

    В категория „тройки“ Рая Чобанова, Мария Тюрдиева, Крисия Йорданова и съответно Йоана Иванова, Невелина Русенова, Лора Динева се класираха на 9-о и 11-о място.

    Почивка за част от момичетата на старши треньор Теменуга Илиева няма. Състезателките в категория „групи“ след два дни заминават за Молдова, където ще участват на Балканските игри.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Хасковлии извиха опашка в първия ден за раздаване на помощи
    Хасковлии извиха опашка в първия ден за раздаване на помощи
    преди 20 минути
    Амбициозните млади виртуози „Drop Down Community“ откриват Музикалните дни „Недялка Симеонова“
    Амбициозните млади виртуози „Drop Down Community“ откриват Музикалните дни „Недялка Симеонова“
    преди 47 минути
    Горя колата на 19-годишна, разследват причините за пожара
    Горя колата на 19-годишна, разследват причините за пожара
    преди 1 час
    Иззеха голямо количество контрабандни стоки в Хасковска област
    Иззеха голямо количество контрабандни стоки в Хасковска област
    преди 1 час
    14-годишно момче и още трима мъже са задържани за притежание на дрога
    14-годишно момче и още трима мъже са задържани за притежание на дрога
    преди 2 часа
    МВР: Водачът на Опела се е блъснал челно в Аудито в Стойково
    МВР: Водачът на Опела се е блъснал челно в Аудито в Стойково
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Богомилите и първото покръстване на българите

    Случаен виц

    В Боян Ботево и Славяново си избраха кметове. В Черногорово ще има балотаж
    За 39-и път в Харманли оживя пространството, в което думите звучат, а музиката говори

    Дори мъртвата риба може да плува по течението - индианска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пуйка по полски
    Пуйка по полски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини