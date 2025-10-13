Успехи за състезателите на „Виолена“ на Plovdiv cup Aerobics Open

За 16-и път се проведе надпреварата по спортна аеробика Plovdiv cup Aerobics Open. Участие в Пловдив записаха над 650 състезатели от 20 държави. При силна конкуренция бяха изиграни 485 съчетания.

Шест състезатели от клуба по аеробика „Виолена“ във възрастова група 9-11 г. участваха в индивидуалната надпревара, „тройките“ и „групите“.

След като записаха първо място във втория квалификационен ден момичетата от групата в състав Крисия Йорданова, Рая Чобанова, Невелина Русенова, Лора Динева, Йоана Иванова, на финалите в неделя получиха оценка 16,850 и само с 5 стотни не успяха да грабнат златото, оставайки на 2-ро място.

„В индивидуалната надпревара Рая Чобанова остана 3-та от българките и не участва на финалите, но впечатли с изпълнението си. Мария Тюрдиева и Невелина Русенова останаха в подножието на 8-цата за финалите, но също показаха класа“, заявиха от хасковския клуб.

В категория „тройки“ Рая Чобанова, Мария Тюрдиева, Крисия Йорданова и съответно Йоана Иванова, Невелина Русенова, Лора Динева се класираха на 9-о и 11-о място.

Почивка за част от момичетата на старши треньор Теменуга Илиева няма. Състезателките в категория „групи“ след два дни заминават за Молдова, където ще участват на Балканските игри.