За 39-и път в Харманли оживя пространството, в което думите звучат, а музиката говори

„Зрее благата сълза, чрез която китарата ще ни свети в небето”

На 10 октомври Харманли отново стана столица на поетичната и музикалната ни държава. В Културния общински център се организира 39-то издание на най-стария бард-фест у нас „Поетични струни“ – ПОКИ. В мястото на традиционната творческа среща на нашите изпълнители отново се преплетоха думи и музика, поезия и струни на китари, емоции и вдъхновения. Отново думите звучаха, а музиката говори.

Тази година събитието премина под знака на 70-годишнината от рождението и 10 години от смъртта на един от легендарните основатели и дълги години основен двигател на феста – бардът и журналистът Гриша Трифонов, който е роден в Харманли. Почит към него бе и специалният концерт с негови песни „Градовете, където не сме били“, носещ името на негова стихосбирка.

В концерта „Моята нова песен“ се включиха десетки индивидуални изпълнители и няколко дуета. А във втория ден на фестивала, във винарна „Тера Тангра“, се състоя концертът „Вино с песен“ – в памет на основателя на избата и любителя на поетите с китара Никола Зайчев. А Христо Деянов – Доктора изнесе своя рецитал „Здраве с песен“.

Преди години Гришата изрази в свой стих вярата си, че зрее благата сълза, чрез която китарата ще ни свети в небето. В него провидя също и че творчеството му няма да бъде забравено.

Че и от небето той ще продължи да събира поети, музиканти, приятели, организатори, почитатели в една вдъхновена общност. Да ги мотивира да пазят жив духа на уникалното явление „Поетични струни“. И да правят от самотните си поетически острови архипелази. Дори написа и изпя своя химн на бардовете:

Гриша Трифонов

АРХИПЕЛАГ

Така не ми отива да съм остров.

Да спят аборигенчета под палмите кокосови,

да ме обхождат с лодки – издълбавки,

рибета пъстри да ловят коралите.

Да бъда обозрим от птичи поглед,

да нямам площ за всичките сезони,

полята ми да бъдат резедави кърпички,

а планинките ми – със обли връхчета.

Не мога да съм остров. Да ме стягат

чепиците и да ме лазят крабове,

а от очите ми поточета да тръгват,

които няма как в реки да се превърнат.

Нещастни темзи! Колко ми е скулата?

Хайверът ще умре на сиви купища.

А никакви пъстърви в тъмни подмоли,

и никакви мостове, петолъчки, еднорози.

Не мога повече да бъда остров!

Затуй подводните ми сухожилия и кости

ще се възправят сред беззъбите акулки –

полупотъналите атлантиди да събудят.

Да се прегърнем с тях, ръце да си целунем,

„Заклех се!" – да речем над сплетените новолуния,

от островните ни безсъници и хлипове

да се родят Химн, Знаме, Устав, Библия.

И щом не ни е дадено да бъдем материци,

да ни пресичат откъм юг на север птиците,

да ни облитат братя райт с развети флагове,

ще сме поне частици от Архипелага.

Тогава даже и от Божи поглед

ще станат видни всички наши промисли,

аборигени, папагали, заливи,

и пълнолуния, и изгреви и залези.

Лияна Фероли