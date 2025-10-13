МВР: Водачът на Опела се е блъснал челно в Аудито в Стойково

Трима души пострадаха за ден при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Припомняме, че на 11-ти в хасковското село Стойково стана челна катастрофа. В 7:05 часа 61-годишен от Свиленград се е движил с „Опел“, навлязъл е в насрещната лента за движение, където е ударил челно „Ауди“, шофирано от 49-годишна от село Българин. Леко са пострадали двамата водачи. Те са прегледани и освободени за домашно лечение. Съставен е акт на виновния водач. По случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден около 22 часа е осъществено произшествие и в Димитровград. На Т-образно кръстовище между булевард „Раковски“ и улица „Христо Смирненски“, 53-годишен с „Мерцедес“ не е спрял на пътен знак „Стоп“ и се е ударил в „БМВ“ с водач 18-годишен. От удара е пострадала возещата се отзад в „БМВ“-то 15-годишна девойка, която е без опасност за живота. Съставен е акт на шофьора на „Мерцедеса“. Пробите на водачите са отрицателни.