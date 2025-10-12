Близо 50 % са гласували в Черногорово до 16:00 часа

Избирателната активност в село Черногорово, община Димитровград към 16.00ч. е 47.79% . Своя вот са упражнили 378 души, а по списък гласоподавателите са 791. Малко по- ниска е активността в харманлийското село Славяново, където кандидатите са двама. Гласували са 47.15% от записаните в списъка. В Боян Ботево, община Минерални бани избирателната активност е 42.32%.

В ОИК - Харманли е постъпила една жалба. Един от двамата кандидати в Славяново е подал жалба за неправомерна агитация от представител на опонента си, който напътствал избиратели как да гласуват.

След извършената проверка е било решено, че жалбата е неоснователна.

Изборният ден продължава до 20:00 часа.

