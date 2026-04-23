От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Модният елит в очакване на единадесетата корона на „Мис България Хасково“

Хасково е в трепетно очакване на едно от най-значимите модни събития за годината – регионалния конкурс „Мис България Хасково“. Днес в областния град се проведе генерална репетиция, на която претендентките за короната отработиха последните детайли от своята хореография.

Регионалният мениджър на модна агенция „Интерсаунд“ за Хасково, Адриана Добрева, сподели подробности за подготовката и високите очаквания към предстоящия форум. В надпреварата участват десет момичета, които са преминали през прецизен кастинг. Красавиците представят различни градове от региона, сред които Хасково, Димитровград, Харманли, Любимец и Кърджали. Организаторите подчертават, че и тази година участничките са не само визуално впечатляващи, но и интелигентни – много от тях са възпитанички на езикови и математически гимназии.

Официалният старт на конкурса ще бъде даден утре вечер в популярен нощен клуб в центъра на Хасково, като програмата е обявена за 23:30 часа. Публиката ще има възможност да види претендентките в няколко дефилета, включващи спортно-елегантни облекла и официални рокли. Специално за събитието в Хасково пристига „Мис България 2024“ Симона Петрова, която ще бъде част от журито заедно със спонсорите на конкурса. Красавицата е и носителка на короната „Мис България Хасково“ преди две години. 

Кулминацията на вечерта ще бъде коронясването на новата носителка на титлата, като короната ще бъде предадена лично от миналогодишната победителка в регионалния етап Яница Борисова. Победителката ще получи правото да представя региона на националния финал на „Мис България“. За безупречния вид на момичетата ще се погрижат официалният гримьор Снежана Йорданова и фризьорът Ангелина Михайлова, а хореографията е дело на Кремена Антонова.

 
Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Санират още пет блока в Хасково за над 1 млн. евро
Санират още пет блока в Хасково за над 1 млн. евро
преди 3 минути
Ясни са полуфиналистите на турнира по тенис J200 Haskovo
Ясни са полуфиналистите на турнира по тенис J200 Haskovo
преди 21 минути
Хванаха шофьор със 119 флакона контрабанден ботокс
Хванаха шофьор със 119 флакона контрабанден ботокс
преди 5 часа
Млади лауреати от „Южна пролет“ засадиха нов атласки кедър в алеята на талантите в Хасково
Млади лауреати от „Южна пролет“ засадиха нов атласки кедър в алеята на талантите в Хасково
преди 5 часа
Задържаха познайник на полицията с 2,27 грама марихуана
Задържаха познайник на полицията с 2,27 грама марихуана
преди 7 часа
Водач е с опасност за живота след катастрофа край Гарваново
Водач е с опасност за живота след катастрофа край Гарваново
преди 8 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Случаен виц

Хванаха шофьор със 119 флакона контрабанден ботокс
Санират още пет блока в Хасково за над 1 млн. евро

Колкото по-рядко е удоволствието, толкова е по-приятно - Епиктет

Последни обяви

Случайна рецепта

Кафе със сладолед
Кафе със сладолед

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.