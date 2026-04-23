Модният елит в очакване на единадесетата корона на „Мис България Хасково“

Хасково е в трепетно очакване на едно от най-значимите модни събития за годината – регионалния конкурс „Мис България Хасково“. Днес в областния град се проведе генерална репетиция, на която претендентките за короната отработиха последните детайли от своята хореография.

Регионалният мениджър на модна агенция „Интерсаунд“ за Хасково, Адриана Добрева, сподели подробности за подготовката и високите очаквания към предстоящия форум. В надпреварата участват десет момичета, които са преминали през прецизен кастинг. Красавиците представят различни градове от региона, сред които Хасково, Димитровград, Харманли, Любимец и Кърджали. Организаторите подчертават, че и тази година участничките са не само визуално впечатляващи, но и интелигентни – много от тях са възпитанички на езикови и математически гимназии.

Официалният старт на конкурса ще бъде даден утре вечер в популярен нощен клуб в центъра на Хасково, като програмата е обявена за 23:30 часа. Публиката ще има възможност да види претендентките в няколко дефилета, включващи спортно-елегантни облекла и официални рокли. Специално за събитието в Хасково пристига „Мис България 2024“ Симона Петрова, която ще бъде част от журито заедно със спонсорите на конкурса. Красавицата е и носителка на короната „Мис България Хасково“ преди две години.

Кулминацията на вечерта ще бъде коронясването на новата носителка на титлата, като короната ще бъде предадена лично от миналогодишната победителка в регионалния етап Яница Борисова. Победителката ще получи правото да представя региона на националния финал на „Мис България“. За безупречния вид на момичетата ще се погрижат официалният гримьор Снежана Йорданова и фризьорът Ангелина Михайлова, а хореографията е дело на Кремена Антонова.