Теодора Милева от Хасково е новата Малка мис България, ще участва в международен конкурс в Тайланд

    Хасково продължава да жъне успехи в конкурси за красота.

    Този път короната получи 10-годишната Теодора Милева от областния град, която бе титулувана за „Малка мис България Интернешънъл“. 16-ият национален конкурс за детска красота и талант „Малка мис и Малък мистър България 2025“ и „Мис тийн и Мистър тийн България 2025“ се проведе в периода 4-7 септември. Репетициите бяха в Поморие, а гала вечерта бе в Бургас, информира Адриана Добрева – регионален мениджър на модна агенция „Интерсаунд“ за областите Хасково и Кърджали.

    Теодора ще представя България в международния конкурс „Кидс стар Интернешънъл“, който ще се проведе в Тайланд.

    В конкурса участваха 20 таланти от цялата страна. Претендентите бяха победители в регионални конкурси за красота и утвърдени таланти. Те преминаха пет тура: първи –  обща хореография, втори – представяне в народни носии, трети – представяне с официални тоалети на участниците, четвърти – дефилиране с тоалети на български дизайнери, пети – всеки участник представи своя талант.

    Изявите бяха оценени от жури, членовете на което взеха под внимание не само красота и таланта на участниците, но и цялостното им поведение – дисциплина, артистичност, лоялност и отношение им към другите участници.

    Източник: Haskovo.NET

