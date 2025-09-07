От х:

Угандиецът от Варна Исмаил Ссенанджи триумфира в 40-ото издание на кроса “Ванко Дяков”

    За 40-ти път се проведе лекоатлетическият крос “Ванко Дяков”. В надпреварата между Димитровград и Хасково се включиха 67 състезатели. 

    Сред тях бе националният шампион на полумаратон Исмаил Ссенанджи. Роденият в Уганда атлет, който е състезател на “Евър-Варна”, измина разстоянието за 46,37 минути. Така той записа резултат, който поне в последните години и организаторите не си спомнят някой да е постигал. За Исмаил това бе втора победа за два дни, след като вчера спечели и традиционната надпревара “Съединение” в Пловдив. На финала днес шампионът бе посрещнат от своето семейство. 

    Втори в Хасково финишира друг състезател на “Евър-Варна” - Чудомир Черногоров. Той завърши буквално след Ссенанджи за време 46.48 минути. Третата позиция бе за Николай Николов от Дряново (49.24).

    При жените победоносно на първото място се завърна неколкократната победителка в този крос Маринела Нинева. Състезателката на Дряново финишира за време 51.55 минути. След нея бе Билсерин Сюлейман от Сливен (53.36), а трета завърши Силвия Георгиев от Пловдив (54.13).

    За победителите в отделните възрасти Община Хасково осигури парични награди. Участниците получиха и юбилейни бандани, по случай 40-ото издание на състезанието. 

    Източник: Haskovo.NET

