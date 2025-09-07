От х:

83-годишен мъж пострада от забравен газов котлон

Домашен инцидент със забравен газов котлон се е случил вечерта на 6 септември, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Малко преди 22 часа е получен сигнал за пожар на улица „Обзор“. Екип от огнеборци пристига веднага на мястото, където е установено, че възрастен мъж сложил да вари картофи на газов котлон без надзор. Получило се е силно задимяване, в следствие на което той е вдишал много дим и токсични пари.

Пожарникарите овладяват бързо ситуацията, а 83-годишният хасковлия е откаран за наблюдение в МБАЛ – Хасково.

Източник: Haskovo.NET

