Народни песни и танци с Ансамбъл „Чинари“ в празничната вечер на Съединението

Честването на 6-ти септември в Хасково продължи с грандиозен концерт провел се тази вечер на площадка „Спартак“.

Ансамбъл „Чинари“, който е един от най-популярните и утвърдени български ансамбли, весели публиката с народни песни и танци.

Спектакълът „Ние българите“, който миналата година е превзел сцените в Китай, обра овациите и на хасковлии. Със своите гласове и ритмични танци талантливите народни изпълнители допринесоха за празничния дух и атмосфера в чест на Съединението.

Концертът завърши с хоро, на което се хванаха огромна част от публиката.