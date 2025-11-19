От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Яница Борисова ще спори за короната „Мис България“ 2026

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    18-годишната Яница Борисова от Хасково, която се окичи с короната „Мис България – Хасково“ ще участва в националния конкурс „Мис България“ на 22 ноември от 20 часа в Централен военен клуб в София.

    Красавицата е ученичка в 12 клас в Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в Хасково, специалност строителство и архитектура. Играе професионално хандбал в хасковския и националния отбор, и в женския отбор на „Академик“ в Пловдивския университет.

    Днес Яница и другите претендентки от страната заминаха за двудневна подготовка в Банско, където ще преминат обучение за походка, обща хореография и поведение.

    Яница ще спори за короната заедно с останалите претендентки от различни области в България. Титлата ще бъде връчена от миналогодишната победителка в конкурса „Мис България 2025“ Симона Петрова, която стана и „Мис България – Хасково“, каза регионалният мениджър на модния форум Адриана Добрева.

    Тази година освен традиционните турове, момичетата ще дефилират и с народни носии, характерни за родния им край.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Фуркан Баджак остава в ареста за контрабанда на оръжия, влязъл нелегално в Хасковско
    Фуркан Баджак остава в ареста за контрабанда на оръжия, влязъл нелегално в Хасковско
    преди 16 минути
    ОФК „Хасково“ изхвърли ФК „Хасково“ от турнира за аматьорската купа след 0:4 на „Младост“
    ОФК „Хасково“ изхвърли ФК „Хасково“ от турнира за аматьорската купа след 0:4 на „Младост“
    преди 1 час
    Затварят участък от кръговото на входа на Димитровград, част от пътя Стара Загора – Хасково
    Затварят участък от кръговото на входа на Димитровград, част от пътя Стара Загора – Хасково
    преди 2 часа
    Слабо земетресение край Димитровград
    Слабо земетресение край Димитровград
    преди 5 часа
    Хасково почете Празника на Сухопътните войски с тържествен ритуал пред паметника на Десети Родопски полк
    Хасково почете Празника на Сухопътните войски с тържествен ритуал пред паметника на Десети Родопски полк
    преди 6 часа
    Спряха нерегламентиран внос на пилешко месо, овча лой, яйца и млечни продукти
    Спряха нерегламентиран внос на пилешко месо, овча лой, яйца и млечни продукти
    преди 8 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Ed Sheeran - Azizam

    Случаен виц

    Спряха нерегламентиран внос на пилешко месо, овча лой, яйца и млечни продукти
    Слабо земетресение край Димитровград

    Днес някой седи на сянка, защото преди много време някой друг е посадил дърво - Уорън Бъфет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сок от череши
    Сок от череши

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини