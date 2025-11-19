Яница Борисова ще спори за короната „Мис България“ 2026

18-годишната Яница Борисова от Хасково, която се окичи с короната „Мис България – Хасково“ ще участва в националния конкурс „Мис България“ на 22 ноември от 20 часа в Централен военен клуб в София.

Красавицата е ученичка в 12 клас в Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в Хасково, специалност строителство и архитектура. Играе професионално хандбал в хасковския и националния отбор, и в женския отбор на „Академик“ в Пловдивския университет.

Днес Яница и другите претендентки от страната заминаха за двудневна подготовка в Банско, където ще преминат обучение за походка, обща хореография и поведение.

Яница ще спори за короната заедно с останалите претендентки от различни области в България. Титлата ще бъде връчена от миналогодишната победителка в конкурса „Мис България 2025“ Симона Петрова, която стана и „Мис България – Хасково“, каза регионалният мениджър на модния форум Адриана Добрева.

Тази година освен традиционните турове, момичетата ще дефилират и с народни носии, характерни за родния им край.