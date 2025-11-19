От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Спряха нерегламентиран внос на пилешко месо, овча лой, яйца и млечни продукти

Икономическите полицаи спряха нерегламентиран внос на забранени стоки, съобщиха от полицията.

Вчера в хода на специализирана полицейска операция по линия на контрабандата, на територията на ГКПП „Капитан Андреево“, икономически и митнически служители са извършили щателни проверки на автомобили. В резултат на тях са установени недекларирани 39 950 евро, 1420 кг пилешко месо, 320 кг овча лой, 38 кг яйца. Намерени са още и 623 артикула с лого и надпис на защитени марки, 6320 къса цигари без бандерол, 115 кг млечни продукти и 200 кг и близо 100 литра перилни препарати и омекотители.

Във връзка с това на нарушителите са съставени 2 акта, 6 митнически разписки и 4 протокола на Българската агенция по безопасност на храните.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Дрогиран водач с крадена кола е задържан при полицейска гонка
Дрогиран водач с крадена кола е задържан при полицейска гонка
преди 58 минути
Челен удар изпрати двама в болница, водач блъсна пешеходка в Хасково
Челен удар изпрати двама в болница, водач блъсна пешеходка в Хасково
преди 1 час
Облачно през целия ден
Облачно през целия ден
преди 2 часа
Кой ще победи: „Хасково“ или „Хасково“? Това е въпросът!
Кой ще победи: „Хасково“ или „Хасково“? Това е въпросът!
преди 15 часа
1827 лева е средната брутна месечна заплата в региона в края на септември 2025 г
1827 лева е средната брутна месечна заплата в региона в края на септември 2025 г
преди 16 часа
Театър „Дани и Деси“ представя кукли и сценография в изложба за 30-годишнината си
Театър „Дани и Деси“ представя кукли и сценография в изложба за 30-годишнината си
преди 17 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Защо са строени пирамидите?

Случаен виц

Дрогиран водач с крадена кола е задържан при полицейска гонка

Ако всичко е под контрол, значи действаш и работиш твърде бавно. - Марио Андрети

Последни обяви

Случайна рецепта

Солен хлебен пудинг
Солен хлебен пудинг

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини