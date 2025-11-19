Спряха нерегламентиран внос на пилешко месо, овча лой, яйца и млечни продукти

Икономическите полицаи спряха нерегламентиран внос на забранени стоки, съобщиха от полицията.

Вчера в хода на специализирана полицейска операция по линия на контрабандата, на територията на ГКПП „Капитан Андреево“, икономически и митнически служители са извършили щателни проверки на автомобили. В резултат на тях са установени недекларирани 39 950 евро, 1420 кг пилешко месо, 320 кг овча лой, 38 кг яйца. Намерени са още и 623 артикула с лого и надпис на защитени марки, 6320 къса цигари без бандерол, 115 кг млечни продукти и 200 кг и близо 100 литра перилни препарати и омекотители.

Във връзка с това на нарушителите са съставени 2 акта, 6 митнически разписки и 4 протокола на Българската агенция по безопасност на храните.