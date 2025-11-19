От х:

Хасково почете Празника на Сухопътните войски с тържествен ритуал пред паметника на Десети Родопски полк

    С военни маршове и почести военнослужещите от формированията в Хасково и Корен почетоха подвига на Десети Родопски полк и 19 ноември. Датата на победата в битката при Сливница по време на Сръбско-българската война е празник на Сухопътните войски на Българската армия.

    На тържествената церемония венци и цветя пред Паметника на Десети Родопски полк поднесоха областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кметът на Хасково Станислав Дечев, представители на държавни и общински институции, военнослужещи и граждани.

    Преди самата дата 19 ноември военните формирования в Хасково и Корен организираха Дни на отворените врати. Почистен беше военния паметник в центъра на село Корен, а на площад "Свобода" в Хасково имаше концерт на духовия оркестър на Втора маханизирана бригада. 

    Още по темата във видеото към статията:

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

