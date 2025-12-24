ПМГ-Димитровград вече има дефибрилатор, с усилията на „Мис България“ Симона Петрова

Благодарение на националната дарителска кампания „Спаси живот“ и усилията на „Мис България 2024“ Симона Петрова, в централното фоайе на първия етаж в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград, вече е разположен дефибрилатор. През 2025 г. гимназията бе част от инициативата, целяща оборудване на училищата с животоспасяваща техника.

„Благодарна съм, че с общи усилия успяхме да закупим и поставим дефибрилатор в училище. Искрено се надявам никога да не се налага използването му, но в критичен момент той да бъде на една ръка разстояние – за да се чувстват всички сигурни и подготвени за всякакви ситуации“, обясни с вълнение Симона Петрова.

„Изключително сме горди, че възпитаник на нашата Природо-математическа гимназия, Мис България 2024 Симона Петрова, превърна каузата за осигуряване на дефибрилатори в училищата в своя мисия. За нас е чест да бъдем първите, които получават това животоспасяващо устройство именно в нейното родно училище. Благодарение на кампанията „Спаси живот“ и нейния силен ангажимент, ние вече разполагаме с дефибрилатор и имаме 12 обучени специалисти. Това е пример как младите хора могат да дадат началото на промяна, която буквално спасява човешки живот“, сподели Валентина Делчева, директор на ПМГ „Иван Вазов“.