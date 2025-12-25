Оранжев код за дъжд на Рождество Христово в Хасковско

Оранжев и жълт код е в сила за днес - на големия християнски празник Рождество Христово в Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

За по-голяма част от региона е в сила оранжев код, като количествата на валежите ще достигнат 35-65 литра на квадратен метър.

В три от общините - Свиленград, Тополовград и Симеоновград предупреждението е с жълт код, като валежите ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Валежите ще продължат почти през целия ден и ще духа от слаб до умерен вятър, като ще бъде малко по-студено от вчера. Максималната температура в региона ще достигне 8 градуса.

Очаква се дъждът да спре в началото на новото денонощие. В петък ще преобладава променлива облачност, но дневните стойности ще бъдат като днешните.