От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Оранжев код за дъжд на Рождество Христово в Хасковско

Оранжев и жълт код е в сила за днес - на големия християнски празник Рождество Христово в Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

За по-голяма част от региона е в сила оранжев код, като количествата на валежите ще достигнат 35-65 литра на квадратен метър.

В три от общините - Свиленград, Тополовград и Симеоновград предупреждението е с жълт код, като валежите ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Валежите ще продължат почти през целия ден и ще духа от слаб до умерен вятър, като ще бъде малко по-студено от вчера. Максималната температура в региона ще достигне 8 градуса.

Очаква се дъждът да спре в началото на новото денонощие. В петък ще преобладава променлива облачност, но дневните стойности ще бъдат като днешните. 

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Честито Рождество Христово!
Честито Рождество Христово!
преди 1 час
Полицията със засилен контрол за коледните и новогодишните празници в Хасковско
Полицията със засилен контрол за коледните и новогодишните празници в Хасковско
преди 20 часа
Лицата с прекъснати здравноосигурителни права могат да платят дължимите вноски на 30.12.2025 г.
Лицата с прекъснати здравноосигурителни права могат да платят дължимите вноски на 30.12.2025 г.
преди 23 часа
ПМГ-Димитровград вече има дефибрилатор, с усилията на „Мис България“ Симона Петрова
ПМГ-Димитровград вече има дефибрилатор, с усилията на „Мис България“ Симона Петрова
преди 1 ден
Облачно и дъждовно на 24 декември в Хасковско
Облачно и дъждовно на 24 декември в Хасковско
преди 1 ден
Откриха нов физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ в село Левка
Откриха нов физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ в село Левка
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – оркестър ''Родопско настроение''

Случаен виц

ПМГ-Димитровград вече има дефибрилатор, с усилията на „Мис България“ Симона Петрова
Честито Рождество Христово!

Идеята не носи отговорност за хората, които вярват в нея. - Дон Маркис

Последни обяви

Случайна рецепта

Шоколадови кифлички
Шоколадови кифлички

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини