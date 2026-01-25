Предимно облачно, но с по-висока температура в неделя

От х:

Предимно облачно време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня ще бъде мрачно, като в сутрешните часове на места ще има мъгла. Следобед на моменти слънцето ще опитва да пробие, но за кратко. Днешните стойности ще бъдат малко по-високи от вчерашните. Максималната температура в региона ще достигне 10-11 градуса.

През нощта ще се задържи облачно, като температурата ще бъде сравнително висока за този период на годината и денонощието. В понеделник ще е облачно и дъждовно, като дневните стойности ще се повишат още с 3-4 градуса.

