От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Предупреждение с жълт код за значителни валежи в Хасковско в понеделник

Интензивни валежи се очакват днес в Хасковска област. В сила е предупреждение с жълт код, съобщиха от НИМХ. То важи за 10 общини в региона, с изключение на Тополовград.

На места в областта сумарните количества на дъжда ще достигнат над 30 литра на квадратен метър.

През деня ще духа от слаб до умерен южен вятър и ще бъде сравнително топло за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 13-14 градуса.

През нощта ще се задържи предимно облачно и дъждовно, включително и във вторник.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Божидар с второ място в Париж и 5 опита над 8 метра
Божидар с второ място в Париж и 5 опита над 8 метра
преди 8 часа
Горя наскоро продаден апартамент в Хасково
Горя наскоро продаден апартамент в Хасково
преди 12 часа
Млад водач с БМВ удари паркиран „Ягуар“ в „Кенана“
Млад водач с БМВ удари паркиран „Ягуар“ в „Кенана“
преди 13 часа
Над 15 км стигна опашката от тирове преди „Капитан Андреево“
Над 15 км стигна опашката от тирове преди „Капитан Андреево“
преди 16 часа
Пиянски сбирки и скандали тероризират цял блок в Хасково
Пиянски сбирки и скандали тероризират цял блок в Хасково
преди 17 часа
Готвачи и хигиенисти са сред най-търсените за работа в Хасково
Готвачи и хигиенисти са сред най-търсените за работа в Хасково
преди 23 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – гост хореографът Йорданка Йочева

Случаен виц

Над 15 км стигна опашката от тирове преди „Капитан Андреево“
Млад водач с БМВ удари паркиран „Ягуар“ в „Кенана“

Понякога седя и си мисля... а понякога просто си седя. - Мечо Пух

Последни обяви

Случайна рецепта

Макарони със сицилиански сос
Макарони със сицилиански сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини