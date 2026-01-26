Предупреждение с жълт код за значителни валежи в Хасковско в понеделник

Интензивни валежи се очакват днес в Хасковска област. В сила е предупреждение с жълт код, съобщиха от НИМХ. То важи за 10 общини в региона, с изключение на Тополовград.

На места в областта сумарните количества на дъжда ще достигнат над 30 литра на квадратен метър.

През деня ще духа от слаб до умерен южен вятър и ще бъде сравнително топло за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 13-14 градуса.

През нощта ще се задържи предимно облачно и дъждовно, включително и във вторник.