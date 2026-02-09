От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Контролирано ще изпускат язовир „Сираково“ заради валежите и очаквания приток на вода

Предстои контролирано изпускане на водите от язовир „Сираково“, намиращ се край едноименното село в община Хасково, област Хасково. Това се налага във връзка с падналите валежи и очаквания приток във водоема. Целта е да се осигури достатъчно свободен обем за поемане на очаквани водни маси.

Към момента обемът в язовира е 1,797 млн. куб. м при общ обем 2,172 млн. куб.м.

Изпускането ще започне от 10.02.2026 г., като съобщение за това е изпратено от „Напоителни системи“ в Областна администрация – Хасково, потвърдиха за Haskovo.net от държавното ведомство.

Изпускането ще е в размер до 1 куб.м/сек, което е незначително и не представлява опасност за инфраструктурата и населението.

Припомняме, че през лятото на 2025 г. нивото на водата в язовир „Сираково“ беше много ниско и дебитът не беше достатъчен да напълни реката, минаваща през съседното село Въгларово и Хасково до вливането ѝ в река Харманлийска (Олу дере) при село Стойково. Публикацията може да видите тук.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Откриха над 70 000 недекларирани британски лири в тир с цветя
Откриха над 70 000 недекларирани британски лири в тир с цветя
преди 36 минути
Ученици от ПГДС слушаха лекция в Съдебна палата-Хасково за разпределението на властите
Ученици от ПГДС слушаха лекция в Съдебна палата-Хасково за разпределението на властите
преди 2 часа
Почина Борис Вълканов – почетен гражданин на Димитровград, композитор, вокален педагог и диригент
Почина Борис Вълканов – почетен гражданин на Димитровград, композитор, вокален педагог и диригент
преди 3 часа
Адвокати агитират пострадали при инциденти хасковлии за обезщетения още на болничната носилка
Адвокати агитират пострадали при инциденти хасковлии за обезщетения още на болничната носилка
преди 4 часа
Въгларово е без вода четвърто денонощие
Въгларово е без вода четвърто денонощие
преди 7 часа
Турски шофьор на камион самокатастрофира на АМ „Марица“
Турски шофьор на камион самокатастрофира на АМ „Марица“
преди 7 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Teddy Swims - Bad Dreams

Случаен виц

Ученици от ПГДС слушаха лекция в Съдебна палата-Хасково за разпределението на властите
Откриха над 70 000 недекларирани британски лири в тир с цветя

Оставиш ли се да те опитомят, има опасност да поплачеш... - Екзюпери -"Малкият принц"

Последни обяви

Случайна рецепта

Спагети със сметана и скариди
Спагети със сметана и скариди

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини