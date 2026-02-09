Контролирано ще изпускат язовир „Сираково“ заради валежите и очаквания приток на вода

Предстои контролирано изпускане на водите от язовир „Сираково“, намиращ се край едноименното село в община Хасково, област Хасково. Това се налага във връзка с падналите валежи и очаквания приток във водоема. Целта е да се осигури достатъчно свободен обем за поемане на очаквани водни маси.

Към момента обемът в язовира е 1,797 млн. куб. м при общ обем 2,172 млн. куб.м.

Изпускането ще започне от 10.02.2026 г., като съобщение за това е изпратено от „Напоителни системи“ в Областна администрация – Хасково, потвърдиха за Haskovo.net от държавното ведомство.

Изпускането ще е в размер до 1 куб.м/сек, което е незначително и не представлява опасност за инфраструктурата и населението.

Припомняме, че през лятото на 2025 г. нивото на водата в язовир „Сираково“ беше много ниско и дебитът не беше достатъчен да напълни реката, минаваща през съседното село Въгларово и Хасково до вливането ѝ в река Харманлийска (Олу дере) при село Стойково. Публикацията може да видите тук.