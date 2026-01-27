Предимно облачно и дъждовно във вторник

Предимно облачно и дъждовно ще бъде днес времето в Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

Слаби и кратки превалявания ще има през целия ден, като дневните стойности ще бъдат сравнително високи за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 10 градуса.

В края на деня се очаква валежите да спрат, но заоблачаванията ще продължат и вечерта. В началото на новото денонощие ще се изясни и в сряда ще преобладава променлива облачност, като дневните температури ще се повишат с 3-4 градуса, но ще духа от слаб до умерен южен вятър.