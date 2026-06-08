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Хасково – първа сцена на Пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“

Петото издание на Пътуващия фестивал на Jazz FM „Джаз в цялата страна“ ще започне от Хасково. Дългогодишната богата джаз традиция на Хасково предизвика организаторите от Jazz FM да изберат града ни за първа сцена на музикалното си турне за 2026 г. Големият концерт е на 10 юни от 20:00 ч. на пл. „Свобода“. „Джаз в цялата страна“ се провежда със съдействието на Община Хасково и ще достигне до най-широка аудитория чрез излъчване по Jazz FM. С този изключителен концерт ще започнат и проявите по повод 40 години от създаването на Джаз клуб Хасково и 30-ото издание на фестивала „Хасково джаз“. Личност във фокус ще бъде Димитър Русев-Мутата, а в града се завръщат родово свързаните с Хасково Недялко Недялков – солист на Оркестъра за народна музика на БНР, вокалистката и авторка на песни Теди Кацарова, както и младата надежда на джаз музиката Дария Боева. Автор на програмата и водещ е програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Първи на сцената като солист ще представи своя оригинална музика Димитър Русев, почетен гражданин на Хасково и носител на наградата на Министерството на културата – „Златен век“ по предложение на Jazz FM. Той вече десетилетия е двигател на джаз живота в Хасково и региона като организатор на „Хасково джаз“ в партньорство с Община Хасково, както и множество образователни инициативи в детски градини и училища. Той вдъхновява за музиката безброй млади хора, някои от които впоследствие избират това изкуство за своя професия. На „Джаз в цялата страна“ ще чуем трима от тях – Мирослав Турийски (пиано), Христо Минчев (контрабас) и Кирил Илчев (барабани), които ще свирят в чест на Димитър Русев, а след това – и заедно с него.

Пътуващият фестивал на Jazz FM „Джаз в цялата страна“ ще представи пред публиката в Хасково родената тук млада вокалистка Дария Боева, студентка в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в специалността „Поп и джаз пеене“. Тя ще изпълни джаз стандарти с Мирослав Турийски на пианото. След нея на сцената ще излезе именитият кавалджия Недялко Недялков – солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, участник в проект, отличен с наградата „Грами“. С колегата си от формацията към БНР Петър Миланов (китара) двамата ще представят своя оригинална музика и авторски обработки на фолклорни произведения.

Финалът ще е също звезден. Теди Кацарова ще ни зарадва с акценти от новата си програма. Тя ще изпълни оригинални песни, създадени заедно с групата BNBand. В състава са: Мариян Николов (бас китара, вокал), Джей Дишлиев (китара), Илия Лазаров (пиано), Ивац Янков (барабани). Завършвайки с техните динамични изпълнения с джаз и фънк елементи, специалната за Хасково вечер ще остане незабравима както за публиката на пл. „Свобода“, така и за слушателите на вълните на Jazz FM.

Източник: Haskovo.NET

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