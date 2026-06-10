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Впечатляващи резултати по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“

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    Информационните срещи през месец май за безплатната подмяна на печки на дърва и въглища с екологични уреди за отопление събраха жители на град Хасково и селата от общината

    Цанка Семерджиева

    Информационни срещи по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., който се реализира с подкрепата на Европейския съюз, се проведоха в различни квартали на града и в 8 села от Общината. На тях жителите задаваха различни въпроси и бяха насочени как да кандидатстват, ако още не са го направили и  какви отговорности поемат, включвайки се  в проекта.

    Той е на стойност 17 796 445,28 евро /34 806 821,57 лева.

    Информационите срещи се проведоха в кварталите „Куба“, „Орфей“, „Бадема“ и „Любен Каравелов“, където все още доста домакинства използват твърдо гориво за отопление. Срещи имаше и в селата Динево, Стамболийски, Узунджоно, Малево, Големанци, Войводово, Конуш  и Въгларово.

    На срещите гражданите получиха рекламно-информационни торбички с брошури с подробна информация за проекта, химикали, фланелки и шапки.

    Към проекта има голям интерес, тъй като освен екологично чисто, отоплението с климатици е и лесно, особено за възрастните хора и големи домакинства. Много от жителите на община Хасково вече са кандидатствали и очакват да започне монтаж на поисканите уреди. Други все още се интересуват как и до кога могат да кандидатстват. В момента приемът на документи е спрян, тъй като е необходимо да се обработят вече подадените заявления. 

    Прогнозните количества пелетни уреди и термопомпи са изчерпани и се извършват основно монтажи на климатици. Именно климатиците са основният вид екологичен уред, заложен в проекта.

    Участието в проекта е доброволно и напълно безплатно. Никой не може да иска от домакинствата суми или такси. Специализирани фирми извършват демонтажа на старите печки и монтажите на новите уреди. Не се заплащат демонтаж на печката с твърдо гориво.  Старият уред става собственост на Общината и не може да бъде задържан. Не се заплаща и за транспорт, доставка и монтаж   на  новия уред.  Специалистите провеждат задължителен инструктаж, поемат гаранционното обслужване в случай на повреда, както и годишните технически прегледи в рамките на гаранцията.

    Всички уреди имат минимум 24 месеца гаранция. В рамките на гаранцията безплатни са ремонт, резервни части,транспорт, профилактика и технически прегледи. На хората бе обяснено, че при проблеми не  трябва да подписват протокол, докато забележките не бъдат отстранени. Не може да се търси случаен техник при проблем с уреда,  необходимо да се търси  изпълнителя или  Общината.

    Бе обърнато внимание, че след монтажа започва 3-годишният мониторингов период.Това е изключително важен период. Основната цел на проекта е да се прекрати отоплението на дърва и въглища. Ако след монтажа  има  отопление с  дърва или въглища, това се счита за нарушение на договора.  Общината е длъжна да извършва проверки, а гражданите са длъжни да осигурят достъп в разумно уговорено време. Използването на дърва и въглища след монтажа е сериозно нарушение. Ако при проверка  в срок от 3 години се установи, че домакинството отново използва дърва или въглища, това може да доведе до възстановяване на стойността на уреда. Проверките не са наказание, а изискване по европейския проект, тъй като се цели ефективност в борбата срещу  замърсения въздух.

    По график информационните срещи със заинтересовани жители на община Хасково продължават и през месец юни.


                   ------------------------------------------ www.eufunds.bg/bg/opos -----------------------------------

    Tази публикация е създадена в рамките на проект №:BG16FFPR002-5.001-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда 2021-2027 г. “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

    Източник: Haskovo.NET

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