ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех

ОФК „Хасково“ ще приеме днес отбора на „Розова долина“ в мач от втори кръг на Трета Югоизточна лига. Двубоят ще се играе на стадиона на „Ямача“. Срещата е от 18:00 часа. Хасковлии ще се опитат да запишат втора поредна победа, след като в първи кръг се наложиха с 4:2 над „Гигант“ (Съединение). „Розите“ от своя страна ще търсят първи успех, след като на старта на първенството завършиха 1:1 с „Ямбол“.

За „Хасково“ двубоя ще пропусне Христо Бойков. Добрата новина за треньора Живко Желев е завръщането в игра на капитана Тейнур Марем и на халфа Беркай Халил. Един от младите играчи Димитър Стефанов е претърпял интервенция и ще е извън терените около два месеца.

Двата отбора се срещнаха по време на предсезонната подготовка. Тогава хасковлии загубиха с 2:3 и сега ще искат да се реваншират пред собствена публика.