С нов модерен кабинет и вълнуващ спектакъл ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Хасково почете 150 г. от Априлското въстание

    Учениците и колективът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Хасково отбелязаха по забележителен начин 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание. Празничният ден бе белязан от откриването на модерен кабинет по хуманитарни науки, история и български език, реализиран по националната програма за осигуряване на съвременна образователна среда.

    Директорът на училището Иванка Стоянова представи новата придобивка, която е проектирана изцяло в полза на учениците. Кабинетът е оборудван с нови мебели, позволяващи гъвкава работа по групи, шест лаптопа за учебни цели и богата помощна литература по български език и история. Целта на новото пространство е да създаде приятна и вдъхновяваща атмосфера, в която децата с желание да изучават хуманитарните дисциплини.

    Тържеството съчета изпълнението на две национални програми, като към откриването на кабинета се присъедини и модулът „Културните и научните институции като образователна среда“ от програмата „Образователни маршрути“. В духа на историческата памет възпитаниците на училището представиха емоционален и въздействащ спектакъл, пренасящ публиката в славните и драматични дни на 1876 година. Облечени в традиционни носии и въстанически униформи, младите таланти рецитираха патриотични стихове и пресъздадоха клетвата на априлци, припомняйки завета за саможертва в името на свободна и горда България.

    Празникът продължи с интерактивно занимание, в което учениците влязоха в ролята на изследователи. Те бяха разделени на отбори, съответстващи на различните революционни окръзи. Чрез работа с автентични исторически документи и факти, предоставени в специални пликове, децата трябваше сами да открият кой окръг представляват. Иновативният подход при преподаването на история в новото училищно пространство бе бурно аплодиран от гостите, сред които бе началникът на Регионалното управление на образованието Силвия Касабова.

    С това събитие ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ за пореден път доказа, че успешно съчетава почитта към традициите с модерните технологии и съвременните методи на обучение.

     
    Източник: Haskovo.NET

    Училището в Узунджово почете 150 г. от Априлското въстание с нов кабинет и открит урок по родолюбие
