Училището в Узунджово почете 150 г. от Априлското въстание с нов кабинет и открит урок по родолюбие

Днешният 20 април 2026 година се превърна в истински празник на историческата памет и модерното образование за ОУ „Любен Каравелов“ в село Узунджово. Поводът за мащабните инициативи бе отбелязването на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание – събитие, оставило незаличима следа в българската история.

Тържествата започнаха още в 9:30 часа в двора на учебното заведение с емоционална музикално-поетична програма, която върна присъстващите към подвига на героите от 1876 година. На събитието присъстваха кметът на селото Димитър Ничев, родители, учители и ученици, обединени от чувството за национална гордост. Признателността към делото на предците бе изразена с поднасяне на цветя пред паметника на патрона на училището Любен Каравелов, пред паметните плочи във Възрожденския кът и пред бюст-паметника на Георги Бенковски в центъра на Узунджово.

Кулминацията на празничния ден бе свързана с бъдещето на училището – директорът Тоска Бойчева тържествено откри нов модерен кабинет по хуманитарни науки. В обръщението си към възпитаниците тя пожела те да бъдат любознателни и отговорни участници в образователния процес, за да бъдат достойни наследници на миналото ни. Новата придобивка е факт благодарение на Националната програма на Министерство на образованието и науката „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, по дейност „Модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес“. Проектът е на обща стойност 14 200 лева, с които са закупени съвременно обзавеждане и техническо оборудване, нови учебни пособия и богат фонд от книги за училищната библиотека.

Символичната първа крачка в новата зала направиха седмокласниците, които проведоха първия си час в обновената среда. Те участваха в иновативен бинарен урок на тема „Времето ражда герои“, подготвен и ръководен от техните учители Нели Дялкова и Светлана Иванова. Заниманията показаха как модерните технологии могат да служат на историческото познание, провокирайки жив интерес у децата.

Празничната програма завърши в актовата зала на училището, където общността се събра за съвместно гледане на игралния филм „Ботев“. С тази филмова прожекция, посветена на Априлското въстание, ОУ „Любен Каравелов“ затвори цикъла на честванията, оставяйки у учениците траен спомен за величието на българския дух и важността на съвременното образование.