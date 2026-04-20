Феновете на „Левски“ отбелязаха подобаващо годишнината от Априлското въстание

Левскарите в Хасково не изневериха на себе си и отново отбелязаха значимо събитие в българската история. От фен клуб „Непримиримите – Синьо Хасково“ поставиха транспарант по повод кръглата годишнина от избухването на Априлското въстание. Днес се отбелязват 150 години от тази важна стъпка в борбата за свобода и независимост, която българският народ води срещу поробителя.

Транспарантът е с размери 4,5 метра ширина и 1 метър височина. Той е разпънат на балкона на сградата, в която феновете на столичния „Левски“ се събират в Хасково. Надписът гласи „И паднаха мъртви, но паднаха в слава. 150 години от Априлското въстание“.

В предишни години по подобен начин левскарите в Хасково са отбелязвали годишнини от Освобождението на България, както и събития от делото и живота на Васил Левски.