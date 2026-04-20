Прогнозни сметки в Хасковско: ПБ с 4 мандата, ГЕРБ-СДС с 2, ДПС и ПП-ДБ с по 1

    След окончателното преброяване на гласовете в 29-ти МИР Хасково, математическото разпределение на осемте мандата в областта очертава ясна конфигурация за представителството на региона в 52-рия парламент. На база на 100% обработените протоколи и предварителните сметки показват, че ПБ (Прогресивна България) се утвърждава като безапелационен победител, осигурявайки си половината от местата в избирателния район. Останалите четири мандата се разпределят между ГЕРБ-СДС, ДПС и ПП-ДБ, като преференциалният вот изигра ключова роля при определянето на конкретните имена, които ще заемат депутатските банки.

    Прогнозата за персоналния състав на хасковската група в Народното събрание сочи, че ПБ ще изпрати четирима представители, начело с водача и първенец по преференции Димитър Стоянов. Заедно с него в София вероятно ще заминат втория в листата Радослав Вълчев. За столицата ще заминат и още двама от листата, но техните имена ще станат ясни след окончателните сметки. 

    ГЕРБ-СДС ще разполага с двама депутати, като благодарение на масивната лична подкрепа от 5603 гласа, д-р Георги Станков за пореден път пренарежда листата и влиза в парламента заедно с водача Делян Добрев.

    Единственият мандат за ДПС в областта се очаква да бъде зает от Станислав Анастасов, който чрез преференции измести първия в списъка Мехмед Атаман.

    Последният осми стол от Хасково се заема от ПП-ДБ, където мандатът е за водача Асен Василев, но при негов избор да влезе от друг район, представител на областта ще бъде следващият кандидат в листата.

    Тъй като нито една от другите формации като „Възраждане“ или АПС не успя да събере достатъчно гласове за пълен мандат в региона, представителството на Хасково остава концентрирано в четирите водещи политически сили.

    Източник: Haskovo.NET

    Феновете на „Левски" отбелязаха подобаващо годишнината от Априлското въстание
