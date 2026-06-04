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ПГТ „Александър Паскалев“ в Хасково отвори врати за бъдещите осмокласници с иновации и демонстрации

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    Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ в град Хасково даде старт на тридневната си инициатива „Дни на отворените врати“, която започна вчера и ще продължи активно днес и утре. Събитието има за цел да посрещне седмокласниците от целия регион, предоставяйки им уникалната възможност да се докоснат отблизо до училищния живот, да се запознаят със своите бъдещи преподаватели, както и лично да разгледат модерната материална база и разнообразните дейности, които образователната институция предлага за тяхното професионално израстване.

    Днешният ден бе изпълнен с много емоции и творческа енергия, след като гимназията бе посетена от ученици от Основно училище „Св. Иван Рилски“. Пред любопитните погледи на седмокласниците, настоящи възпитаници и техните учители направиха вдъхновяващи демонстрации на реални продукти, изработени съвместно по време на практическото обучение. Специален акцент бе поставен върху професията „Рекламна графика“, където учениците, под ръководството на своя учител Даниела Боева, показаха широк спектър от креативни и оригинални рекламни материали. В същото време, бъдещите кулинари и мениджъри от направление „Ресторантьорство и кетъринг“ впечатлиха гостите с изящно подредени щандове, изпълнени с кулинарни изкушения, подготвени с изключителен професионализъм и естетика.

    Гимназията гордо представя своите пет основни професии, които дават солиден старт за успешна кариера в най-динамичните съвременни сектори. Наред с утвърдените и традиционно силни направления като „Ресторантьорство и кетъринг“, „Рекламна графика“, „Съдебна администрация“ и „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, от тази година ПГТ „Александър Паскалев“ въвежда изцяло нова, високотехнологична паралелка – „Киберсигурност“. Това иновативно направление е единствено по рода си на територията на цялата Хасковска област и има за цел да подготви следващото поколение експерти по дигитална защита, отговаряйки на засиленото търсене на пазара на труда. Всички специалности в училището съчетават задълбочена теоретична подготовка с интензивни практически занимания в реална среда.

    За всички кандидат-гимназисти и техните родители от ключово значение са и сроковете за предстоящата кампания по прием, които изискват повишено внимание. Подаването на документи за участие в държавния план-прием ще се осъществи в периода от 8-10 юли, като процесът може да се извърши онлайн или на място в определените училища-гнезда. Официалното обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране ще стане факт до 14 юни, а записването на класираните младежи в сградата на ПГТ „Александър Паскалев“ ще се извършва от 15 до 17 юли. Предвидени са още три етапа за подаване на документи – от 15 до 17 юли, от 27-28 юли и от 3 до 4 август. 

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ап
      Апостол
      0 0
      14:05, 4 юни 2026
      За кулинарните изкушения ! Да си оближиш пръстите !
      Отговор
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