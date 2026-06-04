Бомбена заплаха към вестник в Хасково и още детски градини

Сигнал за взривно устройство е бил получен около 10:29 часа на електронната поща на вестник „Хасковска Марица“.

Колега от медията е съобщил в полицията, като веднага на място на улица „Васил Друмев“ са били изпратени служители на реда. Пристигна и екип на противопожарната служба. След като се увериха, че сигналът е фалшив, огнеборците си тръгнаха. На място останаха криминалисти.

Съобщението в електронната поща е било подадено от „Ислямска държава“. Гласяло е, че бомбата е скрита на място, където да не може да се открие. В съобщението имало и други заплахи:

Сигнали за бомби са били изпратени и в детски градини в община Димитровград. Там също е била направена проверка. Днес е поредният ден, в който в учебни заведения и други учреждения се разпращат по имейл сигнали за взривни устройства.