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527 първокласници са приети на първо класиране в Хасково

 

Община Хасково обяви резултатите от първото класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2026/2027 година. За предстоящата учебна година в Системата за електронен прием в общинските училища в град Хасково бяха обявени общо 682 места. Подадените заявления за участие в първото класиране са 523, а към 4 юни 2026 г. класираните деца са 527. След първия етап на приема остават свободни 155 места в училищата на територията на града.

Записването на приетите след първото класиране ученици ще се извършва от 5 до 10 юни 2026 г. включително, на място в съответното училище. На 11 юни 2026 г. ще бъдат обявени свободните места за второто класиране. Родителите ще могат да подават заявления за участие във втория етап на приема чрез Системата за електронен прием на ученици в първи клас от 12 до 18 юни 2026 г. включително.

От общинската администрация призовават родителите да спазват обявените срокове за записване и кандидатстване, за да не загубят възможността за участие в следващите етапи на приема.

Информация за класираните ученици е публикувана на интернет страницата на
Община Хасково ТУК  и ТУК .
 
 
 
Източник: Haskovo.NET

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