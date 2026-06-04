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Окончателно: Съдът остави в ареста дипломата от Конго, обвинен за рекордната контрабанда на кокаин

Пловдивският апелативен съд остави в ареста гражданина на Демократична Република Конго Жан де Дю Мутеба, като отхвърли като неоснователна жалбата му срещу отказа на Хасковския окръжен съд да измени мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека.

Дипломатът е привлечен като обвиняем за това, че на 18.07.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, община Свиленград, област Хасково в съучастие като съизвършители с още двама души, с дипломатически лек автомобил „Ланд Роувър“, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната, от България за Турция, високорисково наркотично вещество – кокаин с общо бруто тегло 205,940 кг на обща стойност 37 069 200 лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък. Разпитан в качеството на обвиняем той не се признава за виновен, но дава обяснения.

Апелативният съд счете, че изводите за обосновано предположение, че обвиняемият Жан де Дю Мутеба е извършил престъплението, в което е обвинен, както и че е налице опасност да се укрие или извърши друго престъпление, не са разколебани към настоящия момент. Прецени, че няма нови обстоятелства, които да обуславят промяна на мярката за неотклонение. Обърна внимание на събраните в изпълнение на две Европейски заповеди за разследване от страна на Нидерландия и Германия данни за периодично прилагана логистика за нелегален международен превоз на стоки, в т.ч. на инкриминираните 200 кг кокаин, с участието на жалбоподателя и неговия дипломатически автомобил.

Съдът посочи още, че не е отпаднала опасността обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, като обърна внимание на изключително високата степен на обществена опасност на престъплението, на създадената конспиративна организираност за неговото осъществяване, на липсващата каквато и да е обвързаност на жалбоподателя с България, а също на собственото му изявление в заседанието, че е готов стриктно да изпълнява домашен арест не в България, а в Брюксел.

Определението на апелативния съд е окончателно.

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