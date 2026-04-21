Модерна STEM среда отваря нови хоризонти пред учениците от ПГТ „Александър Паскалев“ в Хасково

    Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ в Хасково официално даде старт на нова ера в обучението на своите възпитаници с тържественото откриване на високотехнологичен STEM център. Събитието събра представители на местната власт, образователни дейци и ученици, за да отбележат успешното реализиране на мащабния проект, финансиран от Министерството на образованието и науката по процедурата „Училищна STEM среда“.

    Новоизграденият комплекс е впечатляваща база за иновации, която включва специализиран кабинет по дизайн и 3D прототипиране, модерен център за природни науки и шест високотехнологични учебни стаи. Оборудването им позволява на младите хора да се докоснат до най-съвременните технологии и да развиват умения в областта на инженерството и математиката в реална работна среда.

    Директорът на гимназията Лидия Педалова приветства гостите с думите, че този център е ясен знак за посоката на училището – към знание, което не само се преподава, но се преживява и прилага на практика. Тя подчерта, че новите технологии са само инструмент, чрез който любознателността на учениците ще намери своя пълен потенциал.

    Сред официалните гости бе заместник областният управител на Хасково Хасан Бекир. Той поздрави екипа на ПГТ „Александър Паскалев“ за усилията им да превърнат училището в модерно пространство за развитие на ключови за бъдещето компетенции. Бекир изрази увереност, че подобни инвестиции в образованието са най-сигурният начин за насърчаване на иновативното мислене сред младите хора в региона.

    Кулминацията на церемонията бе символичното прерязване на лентата, в което се включиха Хасан Бекир, началникът на РУО-Хасково Силвия Касабова, настоящият директор Лидия Педалова и бившият ръководител на гимназията Пенка Георгиева.

    Веднага след официалната част учениците демонстрираха възможностите на новото оборудване чрез серия от открити уроци. Те впечатлиха присъстващите с експерименти върху уникалните свойства на водата и презентации на тема „Божествената пропорция“, доказвайки, че науката в ПГТ „Александър Паскалев“ вече е достъпна, интересна и приложима в реалния живот.

    Случаен виц

    Спипаха пътник в автобус с над 1 000 000 турски лири в багажа
    Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи от пътнически бус

    Креативност без стратегия се нарича изкуство. Креативност със стратегия се нарича реклама. - Джеф Ричардс

